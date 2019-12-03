Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الدولة ينظر فتوى أثر التمارض على انقطاع خدمة الموظف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هديرحمزة
Advertisements
قال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية تبحث موضوعا هاما بخصوص تمارض الموظف وانقطاعه عن العمل بدون عذر والتي تؤدى به إلى الفصل وإنهاء الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة العمل.

وأضاف ضاحي، أن المادة 96 من قانون رقم 81 لسنة 2016 والمعمول به حاليا تضمنت إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة 15 يوما متصلة.

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن القانون الحالي ألغى الإنذارت التي تسبق الفصل والتي كانت مطبقة وفقا للقانون رقم 47 لسنة 78 والتي كانت تتطلب أن ينذر الموظف مرتين قبل فصله وإنهاء خدمته.
Advertisements

أخبار تهمك

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" تنفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

منذ 14 دقيقة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صدمت رئيس ريال مدريد وأخرى أعادت له الحياة من جديد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

باتريس كارتيرون لا يصلح لتدريب الزمالك!

منذ أقل من ساعة

تعليق جديد مثير من ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ 38 دقيقة

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

بالأرقام.. هل استحق ميسي التتويج بالكرة الذهبية «بالون دور 2019»

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:59 ص

عاجل.. حقيقة وفاة شعبان عبدالرحيم

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

10:05 ص

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

09:10 ص

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

عاجل.. "الفجر الفني" تنفرد بتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

11:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status