هشام إبراهيم: تحسين مستوى معيشة المواطن هدف الدولة من المشروعات القومية



وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مدينة دمياط للأثاث تعد استثمار كبير للغاية، حيث ستوفر العديد من فرص العمل للشباب، وستزيد من القاعدة الانتاجية، وسترسخ لصناعة وطنية في مصر.



وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أن المشروعات القومية هي بداية جيدة لتعميق الصناعة المحلية، ومن ثم تقليل الواردات، وزيادة الصادرات، وإعادة اسم مصر صناعيا، منوهًا بأن العامل المصري دائما يمتاز بقدرته على التجويد والاتقان.



قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الهدف من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وتحسين البنية التحتية هو تحسين مستوى معيشة المواطن، وتهيئة مناخ الاستثمار لجلب مزيد من الاستثمارات والتي تسهم في تحقيق نهضة أسرع في مصر.