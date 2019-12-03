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لعودة المظهر الجمالي.. إزالة 2366 مخالفة إشغالات طريق بالجيزة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، عن رفع 2366 مخالفة إشغالات طريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.
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