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التاريخ لا يكذب.. الأهلي يقهر بني سويف 5-0

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بني سويف الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سبق وأن التقى الفريقان في العديد من المواجهات نبرزها في السطور التالية:

– التقى الأهلي مع نظيره بني سويف في 5 مباريات سابقة حيث واجهه في 4 مواجهات في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة واحدة في بطولة كأس مصر وكان الفوز حليف الأهلي في المواجهات الخمسة .

– المواجهة الأولى جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز موسم 63-64 فاز الأهلي في مباراة الدور الأول بنتيجة 6-2 وفاز في الدور الثاني بهدف دون رد .

– تجددت مواجهة الفريقين قبل 44 عاما في الدوري وتحديدا في موسم 74-75 وانتهى لقاء الدور الأول بفوزالأهلي بهدف دون رد وتكرر الفوز في الدور الثاني بهدفين دون رد .
– مباراة وحيدة جمعت الفريقين ببطولة كأس مصر في موسم 97-98 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

– نجح لاعبو الأهلي في هز شباك بني سويف 13 مرة بواقع 2،6 هدف في المباراة الواحدة بينما استقبلت شباكه 3أهداف .

– خرج الأهلي بشباك نظيفة في 3 مواجهات فيما فشل بني سويف في الخروج بشباك نظيفة في كافة مواجهاته مع الأهلي.

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