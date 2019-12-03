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"الفجر" تنشر أسماء الفائزات في مسابقة أوائل الطالبات للقسم العلمي بمعاهد أزهر قنا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
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الفائزات
الفائزات
بسام عبدالحميد
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أعلن الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، أسماء الطالبات الحاصلات على المراكز الاولى بمسابقة أوائل الطالبات من الفتيات للقسم العلمي.

وفازت بالمركز الأول الطالبة جهاد عبد الفتاح على محمد، بمعهد فتيات السديس، وفازت بالمركز الثاني الطالبة لمياء خالد خليفة، بمعهد فتيات فرشوط، كما فازت بالمركز الثالث الطالبة بدور احمد عبد الحميد، بمعهد فتيات فرشوط.

وجاء ذلك بحضر أحمد عبد السلام الحساني، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ أحمد رسلان مدير التعليم الثانوي، والشيخ صلاح مبارك، مدير التعليم النموذجي.
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