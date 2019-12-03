أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 3/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || توقف مئات الإعلانات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي



رفض "فيسبوك"، إزالة إعلان حول إعادة انتخاب دونالد ترامب، تظهر فيه معلومات خاطئة وزائفة بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة عدد من العسكريين اللبنانيين في مواجهات

أصيب عدد من العسكر اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، حين رشقهم معتصمون بالحجارة أثناء قيام الجيش بفتح طريق الناعمة بعد أن أغلقه متظاهرون.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بقوة على التهديد الأمريكي