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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 3/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 

أخبار عاجلة الآن || توقف مئات الإعلانات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
رفض "فيسبوك"، إزالة إعلان حول إعادة انتخاب دونالد ترامب، تظهر فيه معلومات خاطئة وزائفة بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة عدد من العسكريين اللبنانيين في مواجهات
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أصيب عدد من العسكر اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، حين رشقهم معتصمون بالحجارة أثناء قيام الجيش بفتح طريق الناعمة بعد أن أغلقه متظاهرون.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بقوة على التهديد الأمريكي
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، بأن تهديدات التعريفة الجمركية الأمريكية الأخيرة ليست ما يتوقعه المرء من أحد الحلفاء. مضيفًا، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بقوة على تهديد التعريفة الأمريكية الأخير.
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