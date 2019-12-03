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تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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شهد نادي الزمالك العديد من المفاجآت داخل مقره أمس الإثنين، فيما يخص أزمة رئيس النادي، مرتضى منصور مع اللاعبين وحقيقة ما دار في الكواليس.

 

تفاصيل خناقة مرتضى منصور مع نجوم الزمالك


وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق والخسارة الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي وأزمة المستحقات.

 

وكان الفارس الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

 

ولم يغادر لاعبو الفريق مقر النادي بعد نهاية مران أمس وتم إبلاغهم بالانتظار بسبب حضور مرتضى منصور والاجتماع معهم بسبب انشغاله بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف حبتور.

 

وجاءت كواليس الاجتماع بين رئيس النادي واللاعبين مثيرة حيث عاتب مرتضى منصور نجوم اللاعبين بأسلوب عنيف بسبب الحديث عن مستحقاتهم المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

 

وجاء رد اللاعبين على رئيس الزمالك: "نجن لم نحصل على مستحقاتنا منذ 3 أشهر"، ليرد عليهم مرتضى: "أنتم مش رجالة وفيه لاعيبة منكم بتهرب من الماتشات".

 

وأثناء الحديث بين الطرفين، لم يعجب كلام رئيس الزمالك عدد من اللاعبين وحاولوا أن يتسللوا من الاجتماع لينفعل مرتضى ويأمر رجال الأمن بإغلاق بوابات النادي.

 

وتدخل الوسطاء في الجلسة لحل الأزمة، حيث قام مرتضى بعقد جلسة من نجوم الزمالك الكبار ووعدهم بحل أزمة المستحقات خلال 48 ساعة بشرط عدم الخروج للإعلام والتحدث عن هذا الأمر، كما توعد رئيس الزمالك حمدي النقاز ليأتي رد اللاعبين بأنه يمكنهم التدخل وحل الأزمة.

 

 

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مجموعات دوري أبطال أفريقيا تفاصيل خناقة مرتضى منصور الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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