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السيسي: أنفقنا 615 مليار حنيه لتحسن الكهرباء و"محدش يشككم يا مصريين"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
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اللقاء
اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة انفقت على تحسين مستوى خدمة الكهرباء التي تصل إلى المواطن 615 مليار جنيه، مضيفا: "بنقول الكلام ده عشان محدش يشككنا في اللي بتشهده بلادنا".

وأشار "شاكر"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم مضاعفة حجم مشروعات تحسين قطاع الكهرباء خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث تسعى مصر أن تكون جسر للنقل الكهربائي.

وأضاف أن جميع المشروعات تتم من خلال تخطيط دقيق وإداراتها بكفاءة عالية في التشغيل، مشددا على أن جميع القطاعات في الدولة تحطى باهتمام كبير.
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