محظور تداولها.. إحباط ترويج طني أعشاب في أبو النمرس

أحبط رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة ترويج ما يقرب من طني أعشاب، محظور تداولها بالاسواق، داخل مخزن بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



ووردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام "مصطفي خ أ"، 27 سنة، المدير المسؤل عن مخزن طحن وتعبئة التوابل والأعشاب بدون ترخيص كائن بناحية زاوية ابومسلم دائرة مركز شرطة ابوالنمرس مقيم دار السلام بمحافظة القاهرة، بانتاج توابل والأعشاب من خامات انتاج رديئه ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مدخلا الغش والخداع علي جمهور المستهلكين مسبب أضرار جسيمة بصحة المواطنينين بقصد تحقيق أربحا طائلة غير مشروعة.





وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الادارة بالاشتراك مع مفتش التموين والأغذية استهدفت المخزن المشار إليه حيث أمكن ضبط المتهم المذكور، وبتفتيش المخزن تم ضبط بداخله ( 2 ماكينة طحن توابل وأعشاب، 0 67 جوال معبا كمون، فلفل اسود، كزبرة، كركدية، زعتر) كرتونة سكر نبات.



وبلغ إجمالي المطبوطات طن و685 كجم (توابل مطحونة وأعشاب ) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي، كما جاء بتقرير مفتش الصحة المرافق للحملة، وبمواجهه المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

