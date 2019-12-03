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محافظ المنوفية يشدد على ضرورة التواجد الميداني بالشارع ومنع تراكم القمامة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
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المحافظ
المحافظ
أحمد الباهي
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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهاً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني بشكل يومي للمرور على المدن والأحياء والقرى والإشراف على عمليات النظافة بصفه دورية ورفع تجمعات القمامة كل في دائرة اختصاصه.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية بعدم السماح بوجود تجمعات قمامة خاصة بجوار المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، وأكد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة القيام بالعمل الميداني والتواجد بين المواطنين حتى الساعة العاشرة صباحاً يومياً، وذلك من أجل توفير بيئة نظيفة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الجمالي للمدينة والقرية على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية على رفع كفاءة الجهاز التنفيذي وإنجاز المهام والأعمال، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم على الطبيعة.
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