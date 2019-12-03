وزير الكهرباء: رفضنا عرضا صينيا لمد مصر بعدادات مسبوقة الدفع



وعن الشكاوى من الفواتير الكهرباء، أشار "شاكر"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يعملون على تحويل العدادات الكهربائية إلى عدادات مسبوقة الدفع للقضاء على الشكاوى من الفواتير.



وأكد أنهم رفضوا عرضًا من الصين منذ 5 سنوات بإمداد مصر بنحو 10 مليون عداد، حتى يعطوا فرصة للشركات المصرية للإنتاج والعمل، مؤكدًا أن العدادات مسبوقة الدفع المصنعة في مصر على درجة عالية من الدقة، منوها بأن ما زال هناك مشاكل ولكنهم يعرفونها ويضعون خطة لحلها.



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي الاستثمارات في مجال الكهرباء خلال العامين الماضيين 22 مليار جنيه.