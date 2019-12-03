وزير الكهرباء: نستهدف الوصول إلى "زيرو انقطاعات"



وأشار "شاكر"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يستهدفون إحداث نقلو نوعية في قطاع الكهرباء، بحيث يصلوا إلى "زيرو انقطاعات"، لافتا إلى أنه قد تم اختيار مصر لتكون راعية التطوير الكهربائي في أفريقيا.



وأضاف أن مصر مركز محوري لنقل الطاقة بين 3 قارات، وستقوم مصر بتوصيل الكهرباء للسودان، معقبا: "مصر تهتم جدًا بمشروعات الربط الكهربائي مع الدول سواء العربية أو الأفريقية".



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم زيادة أطوال الشبكة بمقدار 3،600 كيلو متر، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية في توفير عدد محطات اللكهرباء بإجمالي 48 محطة.