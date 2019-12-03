عاجل.. إصابة 6 إثر تصادم سيارة وأتوبيس في الشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، منذ قليل؛ إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين، إحداها أتوبيس ركاب والأخرى سيارة ملاكي.



وقع الحادث أمام كوبري "غيتة" في اتجاه قرية "أنشاص الرمل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي أمام منطقة كوبري قرية "غيتة" في اتجاه قرية "أنشاص الرمل" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.



وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.