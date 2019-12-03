انتشال طفلين شقيقين لقيا مصرعهما غرقا في ترعة بالدقهلية

نجح أهالي قرية اللوزي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية في انتشال طفلين شقيقين لقيا مصرعهما غرقا، إثر سقوطهما بموتوسيكل في ترعة أمام قرية اللوزي.



وتلقى اللواء فاصل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان يفيد بمصرع شقيقين غرقا سقطت بهما دراجة نارية كانا يستقلاها في ترعة.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع يوسف شكري السيد، 13 سنة، وشقيقته جنى شكرى السيد 5 سنوات، من ناحية قرية اللوزي مركز شربين.



وتحرر غم الواقعة المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.