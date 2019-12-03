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الأمين العام للناتو: سنتصدى لأي هجوم على بولندا أو البلطيق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نقلت وكالة رويترز عن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قوله في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، أن حلف الناتو سوف يرد على أي هجوم على بولندا أو دول البلطيق.

وقال قبل قمة الناتو: "من خلال وجود قوات الناتو في بولندا ودول البلطيق، نرسل إلى روسيا إشارة قوية للغاية: إذا كان هناك هجوم على بولندا أو دول البلطيق، فإن الحلف بأسره سيرد".

أخبر شتولتنبرغ مجموعة من الصحف، بما في ذلك صحيفة "زيشبوسبوسبوليتا" البولندية اليومية، و"سودديتش تسايتونج" الألمانية، و"إلبايس" الإسبانية، أن حلف الناتو ليس لديه قائمة بالأعداء، لكنه يستجيب عندما تكون هناك حاجة.

حثت الولايات المتحدة تركيا على تقديم دعمها لخطة دفاع الناتو لدول البلطيق وبولندا. وقد رفضت تركيا حتى الآن قائلة إنه يجب على الناتو منح أنقرة مزيدًا من الدعم السياسي في قتالها ضد الميليشيات الكردية في سوريا.

وقال ستولتنبرغ إنه لا يعارض موقفًا دفاعيًا أقوى في الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه ليس من المنطقي محاولة استبدال الناتو.

وقد اوضح اردوغان ان تركيا ستعارض خطة حلف شمال الأطلسي للدفاع عن دول البلطيق إذا لم يعترف الحلف بالمجموعات التي تقاتلها تركيا كإرهابيين قبل قمة حلف شمال الأطلسي في لندن.

متحدثا في أنقرة، قال أردوغان أيضا إن تركيا تتوقع دعما غير مشروط في حربها ضد التهديدات الإرهابية.

وفي وقت سابق، بررت تركيا غزوها المستمر لشمال شرق سوريا إلى الأمم المتحدة بقولها إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

قالت أنقرة إن الهجوم العسكري قد تم تنفيذه لمواجهة "تهديد إرهابي وشيك" ولضمان أمن حدودها من الميليشيات الكردية السورية التي تطلق عليها "الإرهابيون" والجماعة الإسلامية المتطرفة.

منذ عام 2014، قاتل الأكراد إلى جانب القوات الأمريكية لهزيمة داعش في سوريا. لكن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية في شمال سوريا بالتنحي الأسبوع الماضي - وهي خطوة شجبت في الداخل والخارج كخيانة لحليف.

يمهد الانسحاب الأمريكي الطريق للهجوم التركي عبر الحدود على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، والذي وصل الآن إلى يومه السادس وأدى إلى تحول سريع في التحالفات.

يثير العمل العسكري الذي قامت به أنقرة صدامًا محتملًا بين القوات الحكومية التركية والسورية، حيث تحول الأكراد الآن إلى دمشق للحصول على الدعم. كما أنه يثير شبح قيام داعش من جديد، لأن الأكراد سوف يركزون اهتمامهم على التقدم التركي.

موقف تركيا هو أن المجموعة الكردية الرئيسية في سوريا مرتبطة بجماعة كردية محظورة في تركيا، حزب العمال الكردستاني. شنت هذه الجماعة المعروفة باسم حزب العمال الكردستاني صراعًا دام 35 عامًا ضد الدولة التركية وخلف عشرات الآلاف من القتلى.

قال السفير التركي في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 9 أكتوبر إن عملية مكافحة الإرهاب ستكون "متناسبة ومُقاسة ومسؤولة".

وأضاف أن "العملية ستستهدف فقط الإرهابيين ومخابئهم ومساكنهم ومواقعهم والأسلحة والمركبات والمعدات.. يتم اتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب الأضرار الجانبية التي تلحق بالسكان المدنيين".

الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريز قال يوم الاثنين انه نزح حديثا 160 الف مدني على الاقل وان العمل العسكري قد اسفر بالفعل عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

قال سينيرلي أوغلو إن الصراع الدائر في سوريا منذ ثماني سنوات "قد خلق أرضًا خصبة لمختلف المنظمات الإرهابية، مما يشكل مجموعة واسعة من التهديدات للمنطقة وخارجها".

على الرغم من هذه المزاعم، وجد العديد من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى داعش في الأصل طريقهم إلى سوريا عبر تركيا، وكان يعتقد على نطاق واسع أن السلطات التركية غضت الطرف في ذلك الوقت.

قالت تركيا إنها تستخدم المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز العمل العسكري دفاعًا عن النفس. كما استشهد بستة قرارات لمجلس الأمن منذ عام 2001 تتناول مكافحة الإرهاب.

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