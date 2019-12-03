Advertisements
Advertisements
Advertisements

هارفي كايتل: المخرج سكورسيزي آمن بي وقت لم يردني أحد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من أربعين عاما، وتشمل العمل مع بعض من أهم المخرجين في السينما الأميركية والأوروبية، صنع الممثل الأميركي هارفي كايتل لنفسه اسما وسط عمالقة الصناعة في هوليوود، لكن كايتل يؤمن أنه لولا المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي الذي منحه أدوارا في أول أفلامه، لما كانت له مسيرة فنية من الأساس.

وعلى هامش الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وجه كايتل تحية حب لسكورسيزي، الذي ينحدر مثله من مدينة نيويورك. وقال في حديث لرويترز "مارتي آمن بي ومنحني عملاً وقت لم يردني أحد. لم يسبق لي العمل في أي فيلم لكنه شاهدني في استوديو الممثل وقرر أن يستعين بي".

وبالفعل كانت أدواره الأولى مع سكورسيزي في أفلام مثل "من الذي يطرق على بابي" (هوز ذات نوكينج أون ماي دور) و"شوارع قاسية" (مين ستريتس) و"أليس لم تعد تعيش هنا بعد" (أليس دازنت ليف هير إني مور) و"سائق التاكسي" (تاكسي درايفر)، وهي الأدوار التي جعلت منه اسماً معروفاً وحولته إلى ممثل مطلوب في هوليوود.

ويقول كايتل إن العمل مع سكورسيزي ساعده على أن يفهم نيويورك بشكل أفضل. وقال "عشت طوال حياتي في بروكلين ولم أكن أعرف حتى كيف أصل إلى مانهاتن. لكن مارتي فتح عينيّ على إمكانات هذه المدينة وأجبرني على إعادة استكشافها".

ويتذكر كايتل بكثير من الحب لقاءه الأول مع المخرج الأميركي كوينتن تارانتينو. ويقول "طرق تارانيتنو بابي بحثا عن ممثل من أجل فيلم، وقدم لي السيناريو لكني لم أقرأه. وافقت على الفور من دون تردد".

ويقر كايتل بأن تجربة العمل مع مخرجين أوروبيين مثل برنار تافرنييه وإيتوري سكولا وثيو أنجلوبوليس شابتها الكثير من الرهبة. وقال "الأوروبيون يقومون بالأمور بشكل مختلف عما نقوم به في أميركا. هناك أرضية مشتركة تجمع بينهم وهناك أيديولوجيا تحركهم. وبحكم مجيئي من بيئة مختلفة، انتابني شعور بالاغتراب والرهبة في البداية".

وأردف قائلا "لكن سرعان ما أدركت أن الشيء الذي يجمعنا فوق كل شيء هو حب السينما وحب الأفلام. ومن هذا المنطلق وصلت لتفاهم جعل تجربة العمل معهم أكثر سلاسة وثراء".
Advertisements

أخبار تهمك

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 15 ساعة

بالأرقام.. هل استحق ميسي التتويج بالكرة الذهبية «بالون دور 2019»

منذ حوالي 3 ساعات

آخرهم الزمالك.. باتريس كارتيرون "دحلاب" مصر

منذ أقل من ساعة

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ يوم

تعليق جديد مثير من ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

منذ ساعة و نصف

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:10 ص

مفاجأة جديدة بشأن حمدي النقاز والزمالك

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

07:41 م

أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

10:05 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

08:03 م

تعليق جديد مثير من ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية

08:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status