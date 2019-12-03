هيدي كرم وشقيقتها تشعلان "إنستجرام" في أحدث ظهور لهما

تحرص الفنانة هيدي كرم، على التفاعل بشكل دائم مع مُحبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت هيدي صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُحتضنة شقيقتها، وعلقت هيدي على الصورة قائلة :"اختي الحب دائمًا وإلى الأبد"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.



وفي سياق آخر، يُشار أنَّ هيدي ، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلى "الزوجة 18"، و "كلبش3"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.



والجدير بالذكر أنَّ هيدي، يُعرض لها حاليًا على قناة "one" برنامج "كلام ستات"، ويُذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، والبرنامج يقوم بتقديمه "نهال عنبر، ندي رحمي، والإعلامية شريهان أبو الحسن"، وحصل البرنامج على جائزة أفضل برنامج من استفتاء مجلة الدير جيست لهذا العام، ومن المُقرر أن يُقام الحفل يوم 20 ديسمبر القادم بأحد الفنادق الكُبري بالقاهرة.



