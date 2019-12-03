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أول رد من عائلة رونالدو على تصريحات فان دايك المثيرة للجدل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
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فان دايك ورونالدو
فان دايك ورونالدو
عبدالقادر عرابي
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تلقى نجم دفاع ليفربول ومنتخب هولندا فيرجيل فان دايك هجوماً ضارياً من شقيقة نجم ريال مدريد ويوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو، أعقاب تصريحه المثير للجدل، يوم أمس أثناء حفل توزيع جوائز مجلة "فرانس فوتبول".

ولم يحضر الدون الحفل الذي أقيم مساء أمس الأثنين في العاصمة الفرنسية باريس، والذي أسفر عن فوز ميسي بالجائزة للمرمى السادسة في تاريخه.

وفي أعقاب ذلك صرح فان ديك في مقابلة إعلامية أثناء الحفل، أن رونالدو لم يكن لينافس فان دايك، حتى في حالة حضوره للحفل.

في سياق متصل، تفاعلت كاتيا أفييرو مع تصريحات فان دايك بغضب شديد، حيث تفاعلت على صورة فيرجيل باختيار تفاعل "الغضب" وذلك على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

كما تفاعلت ببعض الكلمات قائلة: " كريستيانو جاء هنا عديد المرات، لقد حصل على الثلاثية في البلد الذي تلعب له الآن - تقصد إنجلترا - في الوقت الذي لم تستطع فيه نيل اللقب".

وتابعت: " عزيزي فيرجيل، رونالدو كان أحسن لاعب وأحسن هداف في إنجلترا، حيث تعلب الآن، بالمناسبة أنا أصغر منك سناً".

وأضافت: " رونالدو أفضل لاعب في تاريخ النادي الأسطوري ريال مدريد، أنت هنا لأنك حصلت على دوري الأبطال، حسناً، رونالدو يمتلك خمس منها، لقد إسطتاع هزيمة فريقيك في المباراة النهائية".

وأكملت: " أيضاً استطاع هزيمتك مع منتخب بلادك هولندا في دوري أمم أوروبا الماضي، في أقل مواسم رونالدو نجاحاً، إستطاع الحصول على ألقاب أكثر منك".

وأتمت: " لقد حصد الجائزة خمس مناسبات من قبل، حينما تستطيع الإقتراب من ألقاب رونالدو، يمكنك أن يوضع إسمك بجوار كريستيانو".

يذكر أن ميسي حسم لقب البالون دور للمرة السادسة في تاريخه، متفوقاً على فان دايك في المركز الثاني، ورونالدو في المركز الثالث، وثنائي ليفربول ماني وصلاح على الترتيب.

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فان دايك شقيقة رونالدو رونالدو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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