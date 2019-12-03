إصابة عدد من العسكريين اللبنانيين في مواجهات مع المعتصمين وسط بيروت

أصيب عدد من العسكر اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، حين رشقهم معتصمون بالحجارة أثناء قيام الجيش بفتح طريق الناعمة بعد أن أغلقه متظاهرون.

وقال الجيش اللبناني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن عناصر الجيش قاموا بإطلاق النار في الهواء، بعد ما قام أحد المعتصمين بإطلاق النار في اتجاه العسكريين.

وفي سياق متصل، شهدت العديد من الشوارع والطرق الرئيسية في مختلف أنحاء لبنان، حالة من الاضطراب الشديد واحتجاجات واسعة؛ جراء إغلاق محطات الوقود في لبنان لليوم الثاني على التوالي في ضوء الإضراب العام الذي دعا إليه قطاع المحروقات في البلاد، حيث قطع مواطنون الطرق باستخدام سياراتهم ومركباتهم وأبقوا عليها في منتصف الطرق، كما افترش البعض الآخر الطرق بأجسادهم.

واحتشد اللبنانيون حاملين "الجالونات البلاستيكية" أمام محطات الوقود، في حشود كبيرة وعلى نحو بدا لافتا، مطالبين بتعبئتها بالبنزين، بعدما توقفت سياراتهم بصورة لافتة في منتصف الطرق جراء نفاد الوقود، في حين قام آخرون بإطفاء محركات سياراتهم في منتصف الشوارع الرئيسية والفرعية احتجاجا على نقص البنزين لديهم.

كما شهدت بعض المناطق مشاحنات ومشادات كلامية بين المواطنين وأصحاب المحطات والعاملين فيها، مطالبين بالسماح لهم بالحصول على الوقود، لاسيما بعدما شوهدت بعض المحطات وهي تقوم بملء بعض الجالونات وبعض الدراجات النارية والسيارات دون الأخرى بشكل استنسابي، وهو ما تسبب في حدوت تجمعات وتجمهر.