الكشف عن تفاصيل جديدة بقضية جوني ديب وآمبر هرد

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، ظهرت في شهادة فني تصليح السيارات الكلاسيكية الخاصة بالنجم جوني ديب، تفاصيل جديدة تورط والد آمبر في هذه القضية.



ونقل الصحيفة شهادة الفني أن والد أمبر هرد، سبق وأن وجه تهديدات بالقتل لجوني ديب، في فترة زواجهما، بعد أن اكتشف الطريقة المسيئة التي يعامل بها جوني ديب ابنته.



كما أن الأمر تعلق، بمن كان ملزما بدفع تكاليف إصلاح هذه السيارات الكلاسيكية، حيث كان يرغب جوني في أن تتحملها أمبر والحال نفسه فيما يتعلق بوالدها.



واظهر المحامون الخاصون بالنجم جوني ديب أدلة تثبت أن أمبر هرد تلقت من جهات غير معلومة إغراءات بالمال للتحدث بشكل مسئ عن جوني ديب خلال القضية.



ومن ضمن القضايا السارية حاليا بين الثنائي، قضية التعويض بقيمة 50 مليون دولار، حركها جوني ديب ضد آمبر هرد، بعد أن اتهمته في تصريحات صحيفة أنه اعتدى عليها بالضرب، وأنها تعتبر نفسها ناجية من حالات عنف أسري متطرف على يد زوجها السابق.



وكانت قد طالبت آمبر هيرد رسميًا من زوجها السابق جوني ديب، تقديمه تقييم للصحة العقلية، وفقًا لوثائق جديدة بالمحكمة.



تشير المستندات القانونية التي حصلت عليها صحيفة The Blast إلى أن أجمل ثالث امرأة في العالم، قد طالبت السماح لأخصائي الصحة العقلية بإجراء تقييم عقلي مستقل على ممثل "Pirates of the Caribbean". حيث تعتقد هيرد أن استخدام جوني للمخدرات والكحول والوصفات الطبية ساهم في سوء حالته العقلية واصبح غير مدرك لأفعاله.



ورد في وثيقة المحكمة "علاقة جوني بالواقع تتأرجح، اعتمادًا على تفاعله مع الكحول والمخدرات، ومع زيادة جنون العظمة لدى جوني، ازدادت الأوهام والعدوان طوال علاقتنا، وكذلك زاد وعيي باستمرار تعاطي المخدرات".



مازالت قضية طلاق النجم جوني ديب والنجمة أمبر هرد سارية حتى الآن بسبب النزاع الذي لم يحل في مسألة حقيقة تعرض أمبر للضرب على يد جوني ديب.