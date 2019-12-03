ليلي جيمز تظهر بإطلالة سوداء أنيقة بحفل British Independent Film



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من حضور ليلي جيمس للحفل، وكانت مرتدية لإطلالة سوداء أنيقة من تصميمات ماركة Alessandra Rich.



وكان مرشحا لعدد من الجوائز بالحفل، فيلم النجمة ليلي جيمز الجديد، yesterday المستوحى من حياة فريق the beatles البريطاني الشهير.





وترشح الفيلم لجوائز أفضل سيناريو وأفضل فيلم وأفضل ممثلة شابة في دور رئيسي، وتدور احداثه حول شاب بريطاني مغني وملحن، يتعرض لحادثة خارقة للطبيعة، يجد بعدها نفسه محتفظا بالذاكرة الفنية للعالم وحده، في اختفت من ذاكر العالم العديد من الأعمال الفنية.



واستغل هذا الشاب ذلك الأمر، بأن قدم أغاني فرقة "بيتلز" على أنها من تلحينه، كونه أصبح الوحيد الذي يتذكرها وعلى علم بها.



وكان ضمن أحداث الفيلم ظهورا مميزا للمغني والملحن الشهير إيد شيرا بشخصيته الحقيقية، التي كان لها دورا مميزا بالفيلم.



وحمل الفيلم عنوان yesterday، تيمنا باسم واحدة من أشهر أغاني فريق بيتلز الغنائي الشهير.



وضمن فعاليات حفل British Independent Film، كانت ليلي جيمز من ضمن المقدمين لأحد الجوائز الشرفية الهامة وهي جائزة ريتشارد هاريس أوورد، وقدمت ليلي الجائزة للفنانة البريطانية القديرة كريستين سكوت توماس.



وسبق للنجمة البريطانية الشابة ليلي جيمز، الظهور بعدد مميز من الأفلام السينمائية، منها النسخة السينمائية الحية من فيلم "سيندريلا" مع النجمة كيت بلانشيت.



شاركت النجمة البريطانية الشابة ليلي جيمس بحفل جوائز British Independent Film، الذي ينظم سنويا، بالعاصمة الإنجليزية لندن وتمنحه جوائزه للأفلام البريطانية المستقلة.