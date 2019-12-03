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ارتفاع التضخم التركي إلى 10.56 ٪ في نوفمبر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أظهرت بيانات رسميه، اليوم الثلاثاء، أنه ارتفع تضخم أسعار المستهلك في تركيا إلى 10.56٪ في نوفمبر، عائدا إلى رقمين بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات في الشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل التضخم 11٪ في نوفمبر.

على أساس شهري، كان هناك ثبات بمعدل التضخم للمستهلك بنسبة 0.38 ٪ في نوفمبر، مقارنة مع تنبؤ باستطلاع للرأي قدره 0.7 ٪.

ارتفع التضخم السنوي في العام الماضي حيث أدت أزمة العملة التركية إلى ارتفاع تكلفة الواردات. في نوفمبر 2018، بلغ 21.6 ٪، لكنه تراجع إلى 8.55 ٪ في الشهر الماضي.

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.08 ٪ على أساس شهري في نوفمبر بزيادة سنوية بلغت 4.26 ٪.

وفي وقت سابق، خفض البنك المركزي التركي الفائدة الرئيسية، بمقدار 4.25 نقطة مئوية، في أول اجتماع للسياسة النقدية في عهد محافظه الجديد. حيث تم تخفيض سعر الفائدة إلى 19.75 ٪ من 24 ٪.

وقد أقال الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم السابق، مراد سيتينكايا، في 6 يوليو بسبب الخلافات حول تخفيضات أسعار الفائدة وأكد مجددا على اعتقاده بأن أسعار الفائدة هي "أم الشر". وقد حل مراد أويسال محل سيتينكايا.

انخفضت العملة التركية العام الماضي بسبب المخاوف من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، والسياسات الاقتصادية لأردوغان، والنزاع الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد، من 17.75٪ إلى 24٪ لدعم العملة ومكافحة التضخم. بقي المعدل دون تغيير منذ ذلك الحين.
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تخفيض سعر الفائدة تركيا التضخم التركي البنك المركزي التركي

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