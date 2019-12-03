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حسام شوقي: كميات المياه المحلاة العام الجديد ستصل إلى مليون متر مكعب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:52 ص
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حسام شوقي
حسام شوقي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام شوقي، مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، إن التعداد السكاني يزداد ومصادر المياه التقليدية ثابتة، ولهذا تعوض مصادر المياه غير التقليدية النقص في كميات المياه.

وأشار "شوقي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن المدن الجديدة أغلبها ساحلية والدولة قررت أنه لن يتم إمداد خطوط لها من نهر النيل، بل ستعتمد على مياه محلاة، منوهًا بأن كميات المياه المحلاة بمطلع العام الجديد ستصل إلى مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف أن الدولة توجهت إلى إنشاء محطات تحلية مياه كبيرة، لافتًا إلى أن الدولة كانت لن تتمكن من التوسع في إنشاء محطات تحلية لو لم يكن هناك وفرة في الطاقة حيث أن محطات تحلية المياه غزيرة الاستخدام للطاقة، حيث أن إنتاج متر مكعب من المياه يكلف 4 كيلو وات ساعة.
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