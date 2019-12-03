منعا للانتحار.. الأوقاف تعقد ندوة حول المحافظة على الحياة بمسجد الحسين



تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العشاء "ندوة للرأى بعنوان": "نعمة الحياة وضرورة المحافظة عليها"، من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)"، بمحافظة القاهرة.



ويشارك فيها كل من: الشيخ يسرى عزام إمام مسجد صلاح الدين، والشيخ مصطفى عبد السلام إمام المسجد.

ياتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة.