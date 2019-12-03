كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن نجم برشلونة تألق تألقا لافتا أمام أتليتكو مدريد في المواجهة التي أقيمت يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني.

صحيفة إسبانية تكشف عن الوجه الآخر لـ"جريزمان"





وحقق البارسا فوزا قاتلا على نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون رد من توقيع ليونيل ميسي وذلك في ختام الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني في اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "أنطوان جريزمان لعب مباراة قوية , لم يختبئ أبدا وعمل بشكل لا يوصف طوال 93 دقيقة كما هو الحال دائما، بآخر الثواني هو من قتل المباراة , تواجد بالدفاع وقدم المساندة".

واختتمت الصحيفة: "هجوميا تحرك كثيرا وفتح مساحات للزملاء ومنها جاء هدف ميسي الوحيد والذي أهدى برشلونة الفوز". .