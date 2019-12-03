آخرهم الزمالك.. باتريس كارتيرون "دحلاب" مصر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للرجاء المغربي خلفًا للصربي ميتشو الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي على ضوء النتائج السلبية التي حققها مع الكتيبة البيضاء وآخرها الخسارة بثلاثية أمام مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مسيرة باتريس كارتيرون في مصر

بدأت مسيرة الفرنسي باتريس كارتيرون مع الأندية المصرية من بوابة وادي دجلة الذي عينه مديرًا فنيًا 17 يناير 2016 قبل أن يرحل في 7 نوفمبر من العام نفسه وقادهم من شبح الهبوط للمنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات القارية .

كارتيرون مع وادي دجلة من شبح الهبوط إلى مربع الذهب

تولى الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة وادي دجلة في يناير 2016 خلفًا لحمادة صدقي بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق وقتها بعد مرور 13 جولة حيث احتل الفريق مركزا متأخرًا في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط وأصبح أحد المرشحين للهبوط.

نجح الفرنسي كارتيرون في تغيير موقف الفريق حيث انتشل الفريق الدجلاوي من قاع الهبوط إلى المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات القارية.

كارتيرون يفوز على الإسماعيلي ويتعادل مع الزمالك

خاض كارتيرون أولى مبارياته أمام الإسماعيلي حيث حقق مفاجأة مدوية بالفوز على الدراويش بهدف نظيف وبعدها بثلاث جولات فقط واجه الزمالك وتعادل إيجابيا بهدف لكل منهما.

نقطة وحيدة تمنع الفرنسي من إنجاز تاريخي مع وادي دجلة

وقبل نهاية الدوري بثلاث جولات كان دجلة أحد أبرز المرشحين للتأهل إلى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لكن خسارة الفريق أمام الداخلية والإسماعيلي بنتيجة واحدة بهدفين نظيفين ثم الفوز في ختام المسابقة على الاتحاد السكندري 3-2 أبعدت الفريق عن إنجاز التأهل بفارق نقطة واحدة فقط عن سموحة والمصري المتأهلان للمسابقة القارية عن ذلك الموسم .

أنهى دجلة وقتها مسابقة الدوري المصري في المركز الخامس برصيد 54 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سموحة والمصري ليفقد فرصة التأهل لبطولة الكونفدرالية في الجولة الأخيرة.

أرقام كارتيرون مع دجلة في موسمه الأول

اللعب: 23

فوز: 12

التعادل: 7

الخسارة: 4

أرقام كارتيرون مع دجلة في موسمه الثاني

توقع الجميع بداية قوية للفرنسي باتريس كارتيرون في موسمه الثاني مع وادي دجلة ولكن خيب الفرنسي توقعات الجميع بخسارة من بتروجيت بهدف نظيف في إفتتاحية الدوري ثم فوز بنفس النتيجة على الاتحاد السكندري ليكون الفوز الوحيد في أول خمس جولات بالمسابقة.

استمرت البداية السيئة للفرنسي مع وادي دجلة حتى الجولة الثامنة التي شهدت خسارة دجلة 2-4 أمام مصر للمقاصة حيث أعلن النادي وقتها فسخ التعاقد مع المدير الفني بالتراضي لتكون أرقام الفرنسي مع دجلة في موسمه الثاني كالتالي:

لعب: 8

فوز: 3

تعادل: 2

خسارة: 3

كارتيرون مع الأهلي بين البداية القوية والنهاية المخيبة

تولى الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة الأهلي يوم 12 يونيو عام 2018 لمدة موسمين خلفًا لحسام البدري، وخاض 21 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالهم الفوز في 12 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 3 مرات.

بداية إفريقية ناجحة مع الأهلي

خاض كارتيرون مع الأهلي 10 مباريات إفريقية، حقق الفوز في سبع مباريات وتعادل مرة وخسر في مواجهتين، وسجل الفريق تحت قيادته 19 هدفًا بينما استقبلت شباكه تسعة أهداف في 4 مباريات.

استهل الفرنسي كارتيرون مهمته الأفريقية مع الأهلي بالفوز بثلاثية على فريق تاونشيب رولرز البتسواني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستكمل صاحب الـ49 عامًا سلسلة انتصاراته مع الأهلي، حتى نجح في تحقيق مفاجأة بقيادة الأحمر نحو التأهل للأدوار الإقصائية كمتصدر للمجموعة الأولى، بعدما كان يتذيل الترتيب بلا أي نقطة عقب مرور أول جولتين.

استكمل الأهلي مشواره الأفريقي باقصاء فريق حوريا الغيني من ربع النهائي، ووفاق سطيف الجزائري من نصف النهائي، قبل أن يسقط أمام الترجي في إياب النهائي بثلاثية نظيفة وكان الأحمر قد فاز في الذهاب بثلاثية مقابل هدف ولكنها لم تكن كافية لتتويج الشياطين الحمر باللقب القاري.

كارتيرون مع الأهلي في الدوري

خاض كارتيرون مع الأهلي 7 مباريات محلية، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل مرتين وخسر في مناسبة وحيدة، وسجل الفريق تحت قيادته 12 هدفًا بينما استقبلت شباكه سبعة أهداف في ثلاث مباريات.

رباعية الاتحاد دقت المسمار قبل الأخير في نعش كارتيرون مع الأهلي

كانت المباراة الأخيرة لكارتيرون في الدوري مخيبة للجماهير حيث خسر أمام الاتحاد السكندري (4-3)، لتستقبل شباك الأهلي 4 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ (2014-2015).

خروج عربي أمام الوصل يكتب شهادة وفاة كارتيرون مع الأهلي

حجز الفريق الأحمر تذكرة التأهل للدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال موسم 2018 بعد إقصاء فريق النجمة اللبناني من دور الـ32، قبل أن يودع المسابقة على يد الوصل ويودع معها باتريس كارتيرون القلعة الحمراء حيث أعلن مجلس الإدارة وقتها فسخ العقد بالتراضي.

وبشكل عام خاض كارتيرون 4 مواجهات عربية، تعادل ثلاث مرات وحقق الفوز في مناسبة وحيدة دون تلقي أي هزيمة، وسجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف، فيما اهتزت شباكه أربع مرات.

كارتيرون مع الرجاء

كانت آخر محطات الفرنسي كارتيرون هو ذهب الرجاء المغربي إذ خاض الفرنسي مع الرجاء 23 مباراة فاز في 13 وتعادل 6 وخسر 4 قبل أن يرحل بسبب خلافات مع إدارة النادي.

وفي سياق متصل أعلن مجلس إدارة الزمالك منذ ساعات عن التعاقد مع كارتيون لمدة موسمين خلفا للمقال ميشتو لتصبح تجربة الأبيض هي الثالثة للمدرب الفرنسي في الدوري المصري بعد تجاربه مع أندية وادي دجلة والأهلي.







