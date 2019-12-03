"رسلان": التحوّل الرقمي رهان "السكك الحديدية" للوصول لتحقيق السلامة والأمان





أكد المشاركون بجلسة التحوّل في صناعة السكك الحديدية باستخدام التقنيات الرقمية بمؤتمر النقل Trans MEA، الذي يقام ضمن فعاليات الدورة الـ 23 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience"، على دور تكنولوجيا المعلومات وأدواتها التقنية الحديثة في تطوير منظومة نقل السكة الحديد بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة وتحقيق عنصري السلامة والأمان.





من جانبه قال أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تستهدف الاعتماد على الحلول التكنولوجية الجديدة بهدف تطوير عمل المنظومة لتتسع لنقل 4 ملايين راكب، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بنظم الإشارات المتحركة بالمحطات والعربات حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير البنية التحتية لإنشاء مركز تحكم بعدة طرق فرعية وأساسية.





وأوضح رسلان أن خطة الهيئة تتضمن إعادة تأهيل 81 جرارًا الفترة المقبلة لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تحديث جرارين وتحديث كفاءة عملهم كما تم البدء في إعادة تاهيل الجرار الثالث على أن يتم البدء في إعادة تأهيل الجرار الرابع خلال الأسبوع المقبل، كما تم توقيع عقد صيانة جرارات السكة الحديد لمدة 15 عاما بقيمة 575 مليون دولار بقرض من أحد البنوك الكندية.





ومن جهته كشف سيرجي ستولياروف، رئيس هيئة السكة الحديد الروسية، أن منظومة عمل قطارات السكك الحديدية بأي مكان في العالم تواجه تحديات مختلفة تنقسم لمجموعة طبيعية كطقس والجغرافيا أو مادية مثل الحوادث، وأن تحقيق عنصر السلامة والأمان وتقليل الحوادث يتم من خلال توفير التكنولوجيا والمعارف التقنية وتطوير عمليات التدريب وتوفير حلول الإشارات والتحكم بما يعزز خصائص الأمن والأمان في المنظومة.





وقال سيرجي إن المعدات الإلكترونية ووحدات التحكم ووحدات التأمين يمكن إدماجها في منتج مشترك واحد يتم استخدامه من خلال تطبيق تقني كما يمن دمج نظام إدارة المرور، وأن العلم الرقمي يقدم حلولا عديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وخدمات نقل البيانات، التي تساعد على تطوير منظومة عمل القطارات من خلال إدخال عناصر الأنظمة المختلفة على منظومة السكة الحديد.





وقال سيرجي إننا نقدم حلولنا لكافة شركائنا داخل وخارج روسيا، مشددا على أن أساس عمل أي شركة هو العنصر البشري من خلال عمليات التعليم المختلفة وبرامج الجامعات على الإنترنت لتنمية المهارات، وتأهيل الأفراد من خلال التدريبات المختلفة فضلا عن برامج تبادل الخبرات مع الجهات المختلفة وعلى رأسها مصر.





بدوره قال كورشال إيمري، مدير الإنتاج بشركة جنرال إلكتريك، إن شركته زادت استثماراتها في التكنولوجيا الرقمية المستخدمة لتصنيع القطارات، حيث تقدم منتجات متكاملة في ذلك الصدد في 6 قارات، تتضمن أعلى مستوى من السلامة والكفاءة والأمان.





وكشف إيمري عن حجم الشراكة مع هيئة السكة الحديد المصرية في تقديم نحو 100 قطار، مشيرا إلى أن منتجات شركته تتضمن مجموعة من الحلول والتقنيات الحديثة مثل خريطة رحلة القطار، التي تستخدم في 10 آلاف قطار بأمريكا، حيث تزيد سهولة العمليات في القطار وخفض الطاقة المستخدمة وترفع معدل السلامة كذلك حلول وضع المعايير للقطار، والذي يتابع مختلف عمليات التشغيل بالقطار، كما يكمن متابعة تلك الحلول في 4 مراكز بحثية منها اثنين في الولايات المتحدة الأمريكية وواحد بالبرازيل وآخر بكازخستان، وجار إنشاء مركز خامس بالهند الفترة المقبلة.





ومن جانبه قال روفينو أورتيجا، مدير مشروعات السكك الحديدية بشركة تاليس، إن شركته تعمل على تطوير خدماتها من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يساعد على تشغيل إشارات وأجهزة التحكم في المحطات والعربات بكفاءة وسرعة كما تساعد على تحقيق الاستفادة الكاملة لمستويات الأمن والسلامة، مشيرًا إلى دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ووحدات نقل البيانات في عمليات تشغيل وإدارة وصيانة القطارات قبل تراجع أدائه و زيادة درجة الإهلاك وهو ما يعد أكبر تحديات تشغيل منظومة عمل السكة الحديد.





وأضاف أورتيجا أن شركته لديها مبادرات رقمية عديدة تعتمد على تحديث البنية التحتية بجانب قياس رجع الصدى على الراكب والحصول على كل المعلومات المطلوبة من خلال عمل الإشارات ووحدات التحكم وإدارة البيانات وتطبيقات المحمول بما يساعد على تقديم المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة.





ومن جهته قال ستيفن زيونج، نائب الرئيس للحلول وحدة النقل بشركة هواوي، إن شركته تستحوذ على 40% من الحصة السوقية من حلول وخدمات النقل، وأنها تتواجد بنحو 140 سوقًا حول العالم كما تدعم 117 خطًا لمترو الأنفاق حول العالم، لافتا إلى أن شركته لديها مركز أبحاث متخصص في مجال تطويع تكنولوجيا الميكرويف وتوظفيها في مشروعات السكك الحديدية فضلا عن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل وحدات التحكم والإشارات لتحسين عمليات السكة الحديد الرقمية.





وفيما يتعلق بعوامل السلامة، قال محمد خليل، مدير شركة "الستوم مصر" هناك 5 عناصر أساسية لسلامة السكك الحديدية تشمل حلول الإشارات باستخدام التقنيات الرقمية وتحديثها بنظام الإنترلوك، الذي تم استخدامه في أسيوط بجانب مكونات ومعدات يتم مشاركتها مع سكك حديد مصر على الأجهزة لتطوير عمليات التشغيل للوصول إلى أعلى معدلات السلامة بالإضافة إلى التدريب والتأهيل على أحدث البرامج والمهارات على أحدث النظم بالمعامل الرقمية المختلفة، فضلا عن توفير عمليات الصيانة اعتمادًا على أدوات تكنولوجيا المعلومات في ظل إنفاق الكثير من المال في شراء الأجهزة والمعدات لذلك يجب الحفاظ عليها من خلال عمليات الدعم الفني المستمر، أما العنصر الخامس يدور حول الدور الاجتماعي للركاب بالتعاون مع إدارة المنظومة لتوعيته بجانب المسؤولية المجتمعية ورفع درجة التزامه في الحفاظ على المرفق المستخدم.









بدوره أشار محمد الكافوري، مساعد مدير مشروع تحالف CREC AVIC الدولي، إلى أن أكثر من 50 طالبا بالصين يتم تدريبهم سنويًا على أعمال الصيانة والدعم الفني لمنظومة القطارات، مؤكدًا على أنه لابد من إتاحة دورات تدرييية مشتركة لتساعد على صقل مهارات العاملين لتحقيق استدامة المشروعات.









يشار إلى أن الدورة 23 لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT انطلقت في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience".









ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 20 عاما منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وقد حظى Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أسبغ رعايته على المعرض خلال آخر 5 دورات، وافتتح فعالياته بنفسه 4 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.









وتضم النسخة الثالثة والعشرون من Cairo ICT مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، منها المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل "Trans MEA 2018"، والدورة السادسة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX"، والدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر "الأمن والسلامة الدولي DSS - "، والدورة الخامسة لمؤتمر المدن والمجتمعات الذكية Intelli-Cities، وملتقى الابتكار Innovation Arena" الذي يقام في نسخته الرابعة، والدورة الثانية من "قمة الحكومات للتحول الرقمي" (Dot-Gov MEA).







