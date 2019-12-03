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بالأرقام.. رغم فوز ميسي.. الدوري الإنجليزي يتصدر المشهد في حفل الكرة الذهبية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
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ميسي
ميسي
حسن شحاتة
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أسدل الستار مساء أمس الأثنين، على حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019، التى تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ، في ظل تواجد عدد كبير من النجوم القدامى، إلى جانب رؤساء بعض الأندية والمديرين الفنيين لكبار الأندية والمنتخبات، والتي قام بتقديمها المهاجم الإيفواري ديديه دروجبا لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق.

وشهد حفل الكرة الذهبية تتويج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على المدافع الهولندي فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلى الرغم من تتويج ميسي لاعب برشلونة الإسباني بالجائزة، إلا أن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم شهدت تواجد 6 لاعبين من الدوري الإنجليزي وهم: الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، والسنغالي ساديو ماني في المركز الرابع، والمصري محمد صلاح في المركز الخامس، نجما نادي ليفربول الإنجليزي، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في المركز السابع، والبرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز التاسع، والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز العاشر.

بينما شهدت بقية الدوريات الخمسة الكبرى تواجد نادي وحيد من كل دوري كالتالي: حيث احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني في المركز الأول، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث، وأتى كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز السادس، وحصد البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في المركز الثامن.
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