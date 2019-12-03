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نجم ريال مدريد يحسم مصيره

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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كشف نجم ريال مدريد الإسباني عن مفاجأة جديدة بشأن مستقبله في الاستمرار مع فريقه في الموسم القادم.

 

وقال إبراهيم دياز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "أن أكون في أفضل نادي في العالم هو حلم منذ أن كنت طفلًا ، مع التواضع و العمل الجاد سيأتي كل شيء".

 

وتابع : "لم أفكر أبدًا في المستقبل. لكن عندما يطلبك نادي مثل ريال مدريد تفكر حقًا في العودة إلى إسبانيا و اللعب في أفضل نادي في العالم و في التاريخ أيضًا ، لقد كان أمر مثيرًا للغاية و كنت أشعر بالسعادة الكبيرة ".

 

وأضاف: "أحب الضغوطات و التحديات الكبيرة . التاريخ الذي صنعته و الذي سيتم صنعه ، هذه العبارة تلخص ما يدور حوله ريال مدريد و تظهر عظمة النادي ، عندما تأتي إلى هنا عليك أن تكون طموحًا وتريد أن تفوز و أنا أريد الفوز بكل شيء هذا الموسم".

 

واختتم نجم الريال: "كنت في حالة جيدة ثم أصبت و أصبحت خارج القائمة لفترة من الوقت ، لم يسبق لي أن عانيت من إصابات سيئة و لقد أصبحت في الماضي الآن ، الآن يجب أن أتطلع في المستقبل و ليس هناك شيء آخر ، أشعر أنني بحالة جيدة و بصدد العودة".

 

 

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ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابراهيم دياز

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