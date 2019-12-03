توقيع اتفاقية تعاون بين مركز المديرين المصري وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية





وقع محمد مصطفى - المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري اتفاقية تعاون مع محمد عبد العزيز – مدير عام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات التدريب والتطوير وإقامة والندوات والمؤتمرات التي من شأنها رفع مستوى مجتمع الأعمال وجمهور المحاسبين والمراجعين على مجالات الحوكمة والرقابة والمراجعة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.









ومن المعروف أن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية هو أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة، حيث أنه المركز الرائد في مجال التدريب والبحوث والاستشارات الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة، ويقوم بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب والاستشارات والبحوث الموجهة إلى أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح في كافة أنواع الشركات والمؤسسات المختلفة.









وجدير بالذكر أن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية هي الجمعية المهنية التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهني للمحاسبين والمراجعين في مصر عن طريق نقل المعلومات والمعرفة وذلك لتحقيق أقصى استفادة للعاملين بمهنة المحاسبة والمراجعة ومجتمع الأعمال ككل حيث تضم في عضويتها صفوة المحاسبين والمراجعين المصريين.