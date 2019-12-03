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مي سليم تُشعل"إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
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مي سليم
مي سليم
هبة أحمد
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تحرص الفنانة مي سليم على التواصل الدائم مع مُتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت مي صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية فستان كط باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها،وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.

مشاركة مي سليم في مسلسل "حواديت الشانزلزيه"

والجدير بالذكر أنَّ، مي يُعرض له حاليًا على قناة "one" مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل بطولةإياد نصار،ميس حمدان، إدوارد، داليا مصطفي،مي سليم، إنجي المقدم، أماني كمال، فريدة سيف النصر، ندا موسي، عزوز عادل، هادي خفاجة، عارفة عبد الرسول، والمسلسل من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي، وتدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينات لإظهار جمال مصر في تلك الفترة، وينتمي الدراما المطولة ذات ال45 حلقة، وتم تكريم مي مؤخرًا من قبل جامعة الأهرام الكندية عن دور "فُتنة" في مسلسل "حواديت الشانزلزيه". 


مي سليم تُشعل"إنستجرام" في أحدث ظهور لها
مي سليم تُشعل"إنستجرام" في أحدث ظهور لها
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