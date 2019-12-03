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سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 3-12-2019.. العملة تواصل الاستقرار لليوم الثالث من ديسمبر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 
 حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره في السوق المحلى لليوم الثالت على التوالى منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى، وكان سعر الدولار شهد حالة من الانخفاض مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات شهر نوفمبر واكتوبر الماضي، ونستعرض فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 3-12-2019 ، وجاءت الاسعار على النحوو التالي:

خسائر الدولار في البنوك خلال الشهرين الماضيين 
وصلت خسائر سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات العام مسجلة نحو 16% من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر  بنحو 2.5 %، في ظل توقعات باستمرار تراجعات سعر الدولار في البنوك حتى نهاية العام الجارى.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنوك البنك العربي الافريقي  وبنك عودة  والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع،  وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

 سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.


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