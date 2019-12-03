سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 3-12-2019.. العملة تواصل الاستقرار لليوم الثالث من ديسمبر

سعر الدولار اليوم في مصر

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره في السوق المحلى لليوم الثالت على التوالى منذ بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى، وكان سعر الدولار شهد حالة من الانخفاض مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات شهر نوفمبر واكتوبر الماضي، ونستعرض فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 3-12-2019 ، وجاءت الاسعار على النحوو التالي:





خسائر الدولار في البنوك خلال الشهرين الماضيين

وصلت خسائر سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات العام مسجلة نحو 16% من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، في ظل توقعات باستمرار تراجعات سعر الدولار في البنوك حتى نهاية العام الجارى.



