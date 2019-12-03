بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية كبرى بدمياط

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، عددا من المشروعات القومية الكبرى في محافظة دمياط، ومنها مدينة دمياط للأثاث أحد أهم مدن الآثاث بالشرق الأوسط، والتي تعتبر أحد الأولويات التي وضعتها الدولة المصرية على عاتقها في السنوات الأخيرة.

وتعتبر مدينة دمياط للأثاث، أحد سلاسل المدن الجديدة المتخصصة في إحدى الصناعات الاستراتيجية، وتضم مئات المصانع والورش المجهزة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

كما تتضمن الافتتاحات مشاريعا في الإسكان ومحطة متعددة الأغراض في ميناء دمياط، وفندق اللسان أول فندق من طراز الخمس نجوم بمنطقة الدلتا.



