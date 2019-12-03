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براد بيت يكشف عن صراعه مع إدمان الكحول

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
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براد بيت
براد بيت
مرنا مجدي
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مؤخرا، حضر الممثل براد بيت، البالغ من العمر 55 عاما، مع زميله المخضرم أنتوني هوبكنز، لإجراء مناقشة مع مجلة InterviewMagazine، حيث يتحاور الاثنان حول صراعهما مع الشرب، والتغلب على أخطائهما السابقة، والنوع المختلف من السعادة التي تأتي مع التقدم في السن.


وفقا ل E News وخلال الحوار، بدأ بيت بسؤال هوبكنز إذا كان يؤمن بالمصير، فسأله قائلا: "لا أقصد القدر أو العظمة، أعني فقط أن الأمور مقدرة".



وأجاب هوبكنز:" إن انطباعي هو أنني جلست على هذا الوحش الكبير، مهما كانت حياته. في مرحلة ما، قمت بإختيار غير واعي للجلوس على هذا الشيء الجميل والقوي. وأذهب إلى حيث يأخذني، أعتقد أن هذا ما يحدث لأناس مثلك ومثلي، لا نعلم حتى لماذا؟ ربما هي رغبة للهروب من شيء ما، ولكن ما أؤمن به الآن هو أننا لا نستطيع أن ننسب الفضل إلينا أو نلوم أنفسنا ".

وجاء رد بيت على كلام هوبكنز كالآتي: "إنني أدرك، كفعل حقيقي من مسامحة نفسي على جميع الخيارات التي قمت بها والتي لست فخورا بها، أنني أقدر تلك الأخطاء، لأنها أدت إلى بعض الحكمة، التي أدت إلى شيء آخر. لا يمكنك أن تحظى بأحدهما دون الآخر، أراه كشيء أنا الآن فقط أضع ذراعي حول في هذا الوقت من حياتي. لكنني لا اشعر أن بإمكاني أن انسب الفضل إلى أي منها".

وعمل الممثلان بيت وهوبكنز معا في البداية على فيلم  Legends of the Fall  لعام 1994، ثم عملا معا مرة أخرى في عام 1998 الدراما الخيالية Meet Joe Black. لذلك ليس من الغريب أن يكون بيت الشخص المثالي لعمل المقابلة مع هوبكنز.


بعد ذلك، ذكر هوبكنز أيضا البالغ من العمر 81 عاما، صراعه مع الكحول، وسأل بيت قائلا: "قرأت أنك في صراع مع الخمر وكل ذلك".

وأجاب بيت أنه رأى في الأمر إساءة لنفسه وهروب، ويضيف أيضا أن الأمر كان ضروريًا إلى حد ما.

يشارك هوبكنز أيضا معاناته مع الإدمان على الكحول ولكنه يضيف أنه ليس "مبشرا حول هذا الأمر". في النهاية، صمت هوبكنز وأوضح أن هذا الفصل من حياته حدث لسبب وقد مضى قدما.

في نهاية المقابلة قال بيت، أنه يرى هذه الأيام أنهم يعيشون في وقت حيث الجميع" يحكمون على الآخرين ويسرعون في معاملة الناس كأشخاص يمكن التخلص منهم".


وأضاف بيت قائلا: "لطالما اهتممنا كثيرا بهذا الخطأ، لكن الخطوة التالية، ما تفعله بعد الخطأ هو ما يحدد الشخص حقا، جميعنا سنرتكب الأخطاء ولكن ما هي الخطوة التالية؟ نحن كثقافة، لا يبدو أن ننتظر لنرى ما هي الخطوة التالية لذلك الشخص، وهذا هو الجزء الذي أجده أكثر نشاطا وإمتاعا".

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