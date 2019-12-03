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بالأرقام.. حضور عربي قوي في حفل الكرة الذهبية.. ونجوم أوروبا يغزون القائمة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
حسن شحاتة
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اختتم مساء أمس الأثنين، حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019، التى تقوم بتقديمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في ظل تواجد عدد كبير من الأساطير القدامى، ونجوم كرة القدم الحاليين من ضمنهم محمد صلاح، بالإضافة إلى رؤساء بعض الأندية والمديرين الفنيين لكبار الأندية والمنتخبات.

وتوج ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على الثنائي المدافع الهولندي فان دايك، والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشهد حفل الكرة الذهبية حضور عربي قوي في قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2019، بتواجد الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، والدولي الجزائري رياض محرز، المحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

بينما شهدت القائمة تمثيل كبير من نجوم أوروبا في قائمة أفضل 10 لاعبين، وذلك بتواجد 5 لاعبين من قارة أوروبا، و3 لاعبين من قارة أفريقيا، ولاعبان من قارة أمريكا الجنوبية.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الأول بالقائمة، واحتل الهولندي فيرجيل فان دايك المركز الثاني، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث، وأتى السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع، بينما احتل المصري محمد صلاح المركز الخامس.

واحتل الفرنسي كليان مبابي على المركز السادس، والحارس البرازيلي أليسون بيكر في المركز السابع، وأتى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في المركز الثامن، وجاء البرتغالي برناردو سيلفا في المركز التاسع، بينما احتل الجزائري رياض محرز المركز العاشر.
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الكلمات المفتاحية

نجوم أوروبا ميسي محمد صلاح حفل الكرة الذهبية حضور عربي جائزة الكرة الذهبية

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