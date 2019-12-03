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العفو الدولية: مقتل ما لا يقل عن 208 شخص في الاحتجاجات الإيرانية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أفادت منظمة العفو الدولية إنه لقي ما لا يقل عن 208 أشخاص في إيران حتفهم وسط احتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين، والحملة اللاحقة التي قامت بها قوات الأمن، حيث اعترف مسؤول حكومي بإبلاغ الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

لم تصدر إيران بعد أي إحصائيات حول الاضطرابات التي اجتاحت الجمهورية الإسلامية ابتداء من 15 نوفمبر مع ارتفاع أسعار البنزين المدعوم من الحكومة بنسبة 50 ٪. نفت مهمة إيران لدى الأمم المتحدة نتائج منظمة العفو الدولية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، رغم أنها لم تقدم أي دليل يدعم ادعائها.

أغلقت إيران الوصول إلى الإنترنت وسط الاضطرابات، مما اعاق الأشخاص داخل البلاد من نشر مقاطع الفيديو والمعلومات الخاصة بهم، بالإضافة إلى منع العالم الخارجي من معرفة حجم الاحتجاجات والعنف. شهدت استعادة الإنترنت في الأيام الأخيرة في معظم أنحاء البلاد ظهور مقاطع فيديو أخرى.

وقال منصورة ميلز، الباحث الإيراني في منظمة العفو: "لقد رأينا أكثر من 200 شخص قُتلوا في وقت سريع للغاية، خلال أقل من أسبوع.. إنه حدث لم يسبق له مثيل في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية".

على الرغم من عدم جذب أكبر عدد ممكن من الإيرانيين إلى الشوارع مثل هؤلاء الذين يحتجون على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، إلا أن مظاهرات ارتفاع أسعار البنزين سرعان ما تحولت إلى عنف أسرع من أي تجمعات سابقة. وهذا يدل على السخط الاقتصادي الواسع الذي يسيطر على البلاد منذ مايو 2018، عندما فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات صارمة بعد انسحابه من جانب واحد من الصفقة النووية بين طهران والقوى العالمية.

منذ الصيف، تصاعدت التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالهجمات التي تلقي الولايات المتحدة باللوم فيها على طهران. في غضون ذلك، بدأت إيران في كسر قيود الطرد المركزي والتخصيب والمخزونات في الصفقة على أمل الضغط على أوروبا لتعرض عليها وسيلة لبيع النفط الخام في الخارج على الرغم من عقوبات واشنطن.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت منظمة العفو إن هناك "العشرات من القتلى" في ضاحية شهريار في طهران، وهي على الأرجح واحدة من المناطق التي بها أعلى عدد من القتلى في الاضطرابات، حيث شهدت شهريار احتجاجات شديدة.

لم تقدم منظمة العفو أي تفاصيل عن القتلى في أماكن أخرى من البلاد، رغم توضيحها ان "الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى." واوضح ميلز إن هناك "بيئة عامة من الخوف داخل إيران في الوقت الحالي".

وأضاف ان "السلطات تهدد العائلات، وقد أجبر البعض على التوقيع على تعهدات بأنهم لن يتحدثوا إلى وسائل الإعلام. أُجبرت العائلات على دفن أحبائها في الليل في ظل وجود أمني مكثف".

وتابع قائلا إن السلطات تقوم أيضًا بزيارة المستشفيات بحثًا عن مرضى أصيبوا بعيارات نارية أو إصابات أخرى بسبب الاضطرابات.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة الإيرانية في نيويورك النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو بأنها "لا أساس لها من الصحة"، دون توضيح.

وقال علي رضا مريوسفي، المتحدث باسم البعثة: "لقد اعتاد عدد من جماعات المنفى (والشبكات الإعلامية) علي تحريض الناس العاديين على الاحتجاجات وأعمال الشغب، أو تشجيع الفوضى والتخريب، أو كليهما".

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الكلمات المفتاحية

منظمة العفو الدولية الاحتجاجات الايرانية ارتفاع اسعار البنزين في ايران

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