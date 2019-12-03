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التفاصيل الكاملة لانفجار قرب ساحة النصب التذكاري في إندونيسيا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:41 ص
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الشرطة الأندونيسية
الشرطة الأندونيسية
وكالات
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وقع انفجار، فجر اليوم الثلاثاء، عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

 

وقالت الشرطة الإندونيسية، إن الانفجار وقع والتحقيق جار، ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار نتيجة هجوم طائفي.

 

وبحسب وسائل إعلام إندونيسية، إن جاكرتا تعاني منذ سنوات من تزايد نبرة التشدد الإسلامي.

 

وفي مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون، قال جاتوت إيدي برامونو قائد شرطة جاكرتا، إن الانفجار نجم عن قنبلة دخان فيما يبدو وإن المصابين نُقلا إلى المستشفى.

 

وأضاف إيكو مارجيونو قائد الجيش بمنطقة جاكرتا، إن المصابين كانا يجريان تدريبات في الساحة في ذلك الوقت.

 

وسئل برامونو عما إذا كان الانفجار وقع نتيجة هجوم فأجاب، "لم نخلص إلى هذا، فما زلنا في طور التحقيق".

 

وفي الشهر الماضي أصيب ستة أشخاص بعدما فجر طالب جامعي عمره 24 عاما نفسه أمام مقر الشرطة بمدينة ميدان الإندونيسية.

 

وتم الربط بين الهجوم وجماعة أنصار الدعوة التي تستلهم نهجها من فكر تنظيم الدولة الإسلامية والمسؤولة عن سلسلة هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.

 

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