روبرت دي نيرو يدافع عن شخصية "آنا مكوين" الصامتة بفيلم The Irishman



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن النجم الكبير روبرت دي نيرو، تصدى لهذه الانتقادات في حوار اجراه مؤخرا مع صحيفة "يو إس إيه توداي".



وقال دي نيرو، واصفات شخصية آنا بالفيلم، أنها كانت قوية للغاية، ليست غريبة ولم يتم تجاهلها أو تهميشها كما يقول البعض.



ويعد الفيلم من أحدث الأفلام التي تنتجها شبكة نيتفليكس، والذي تطمح الشبكة من خلاله لحصد أول جائزة أوسكار لفيلم من إنتاجها.



وساهم في إنتاج الفيلم المخرج الكبير مارتن سكورسيزي وهو مستوحى من رواية طرحت في عام 2004 للروائي "تشارلز براندت" كانت بعنوان I Heard You Paint Houses.



ويعد فيلم The Irishman التعاون السينمائي التاسع بين النجم الكبير روبيرت دي نيرو، والمخرج مارتن سكورسيزي، وكان آخر تعاون لهما معا في عام 1995 عبر فيلم "كازينو".



كما يعد فيلم The Irishman رابع بطولة مشتركة بين النجم روبيرت دي نيرو، والنجم الكبير آل باتشينو، بعد ظهورهما في بطولة مشتركة في ثلاثة أفلام سابقة هي The Godfather Part II، وفيلم Heat وفيلم Righteous Kill.



ويشارك في بطولة فيلم The Irishman كل من النجم Joe Pesci، و"بوبي كانافالي"، و"هيرفي كيتل"، وستيفن جراهام"، وكاثرين ناردوتشي".



وكان قد أثار المخرج الكبير مارتن سكورسيزي جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بمهاجمته لأفلام مارفل ووصفها بأنها لا تعتبر "سينما" بالنسبة له.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن العديد من الصحف تداولات تصريحات سكورسيزي التي قال بها أنه، حاول أكثر من مرة مشاهدة أفلام مارفل وفشل في ذلك.



وهاجم الملايين من عشاق أفلام مارفل سكورسيزي على هذه التصريحات، حتى أنضم لهم نجوم ونجمات أفلام مارفل وعلى رأسهم النجم سامويل إل جاكسون.



وقالت الصحيفة البريطانية، أن جاكسون رد على تصريحات سكورسيزي في حوار له مع مجلة فيرتي قائلا "لا أحد يحب أعماله (سكورسيزي)، أيضا".



وجاء بتصريحات جاكسون "الأمر كمن يقول أن الأرنب "باني" ليس مضحكا"، واختتم بقوله أن لا أحد يحب أفلام سكورسيزي.



وقبل سامويل إل جاكسون، خرج المخرج جيمس جان، مخرج أفلام Guardians of the galaxy، للرد على سكورسيزي بقوله أنه لا يحترم من يحكم على أعمال أحد السينمائية دون أن يشاهدها.



ويضم عالم أفلام "مارفل"، أكثر من 20 فيلم، طرحوا على مدار 10 سنوات، في ثلاث مراحل، وكانوا جميعا ضمن حقبة infinity saga.



تعرضت النجمة آنا مكوين للعديد من الانتقادات ومعها المخرج مارتن سكورسيزي وذلك بسبب أن دورها في فيلم The Irishman الجديد كان في غالبية مشاهده صامتا.