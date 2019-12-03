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هكذا احتفل نيك جوناس بالذكرى السنوية الأولى لزواجه من "بريانكا شوبرا"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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حرص المغني الأمريكي الشاب نيك جوناس على الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزواجه من النجمة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا، بنشره لصورة من حفل زفافهم الأسطوري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرها نيك على حسابه الخاص على موقع تبادل الصور أنستقرام، والتي كتب معها عبارة مؤثرة لهذه المناسبة.

وقال نيك في احتفاله بذكرى زواجه "في نفس هذا اليوم العام الماضي، قلنا للأبد..أنا أرى أن الأبد لن يكفي..أحب من كل قلبي..ذكرى زفاف سعيدة".

وفي نفس هذا الوقت من العام الماضي، أتم الثنائي زفافهما رسميا، طبقا للطقوس الغربية على عكس ما توقعه عدد كبير من وسائل الإعلام التي ظنت أن الزفاف سيتم طبقا للطقوس الهندوسية.

وأثارت العلاقة العاطفية بين الثنائي جدلا كبيرا في بدايتها نظرا لفارق العمر الكبير بينهما الذي يصل لـ 10 سنوات لصالح بريانكا.

وكان رد بريانكا على نيك بصورة نشرتها ايضا من زفافهم الآخر الذي أقيم بالهند، وكتبت مع الصورة أنها سعيدة بوجود زوج محب يمنحها التوازن والامن والحماسة والشغف، وقالت لنيك، شكرا لأنك وجدتني، واختتمت بتوجيهها الشكر لكل من قام بتهنئتهم على هذه الذكرى المميزة.

وتستعد النجمة بريانكا شوبرا لتجسيد الأداء الصوتي لشخصية "إلسا" في النسخة الناطقة بالهندية من الجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "فروزين".

وذلك وفقا لما ذكره موقع "إنديا توداي"، الذي نشر صورة نقلا عن حساب بريانكا ظهرت بها النجمة الهندية على الغلاف الرسمي للنسخة الهندية من الفيلم.

وأظهرت الصورة أيضا اختيار النجمة بارنيتي شوبرا لتجسد دور "آنا"، شقيقة "إلسا" وثاني الشخصيات الرئيسية في فيلم "فروزين".


هكذا احتفل نيك جوناس بالذكرى السنوية الأولى لزواجه من "بريانكا شوبرا"
هكذا احتفل نيك جوناس بالذكرى السنوية الأولى لزواجه من "بريانكا شوبرا"
هكذا احتفل نيك جوناس بالذكرى السنوية الأولى لزواجه من "بريانكا شوبرا"
هكذا احتفل نيك جوناس بالذكرى السنوية الأولى لزواجه من "بريانكا شوبرا"
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