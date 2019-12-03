جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 2019.. الأهلي ضد بني سويف بث مباشر

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 12 / 2019، ويأتي على رأسها مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

الجونة x نادي مصر، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





الأهلي x بني سويف، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

فيورنتينا x سيتاديلا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ15"

كريستال بالاس x بورنموث، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.





بيرنلي x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ16"

ليون x ليل، تقام المباراة في تمام 10:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:05 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:05 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

النجم الرياضي بالمتلوي x النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءا بتوقيت الإمارات.





سليمان الرياضي x الترجي الرياضي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءا بتوقيت الإمارات.



