بالأرقام.. هل استحق ميسي التتويج بالكرة الذهبية «بالون دور 2019»

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية أمس الإثنين رسميا فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لهذا العام 2019.





ميسي يحصد الكرة الذهبية السادسة له





وتعتبر هذه هي الكرة الذهبية السادسة للأرجنتيني ميسي خلال مسيرته الكروية ليصبح أكثر لاعب فوزا بالكرة الذهبية في تاريخ كرة القدم متفوقا على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال صاحب الخمس كرات ذهبية.





ترتيب الخمسة الأوائل في ترشيحات الكرة الذهبية





وجاء ترتيب الخمسة الأوائل في ترتيب الكرة الذهبية عقب فوز ميسي كالآتي:

1- ليونيل ميسي

2- فيرجيل فان دايك

3- كريستيانو رونالدو

4- ساديو ماني

5- محمد صلاح





ولكن هل كان ميسي هو من يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام أم كان هناك لاعب أخر من هؤلاء الأربعة يستحقها أكثر منه.





مشاركات وبطولات الخمسة الأوائل بترشيحات الكرة الذهبية في عام 2019





ويستعرض موقع "الفجر" أرقام وبطولات الخمسة الأوائل في ترشيحات الكرة الذهبية لهذا العام كالآتي:





1- ليونيل ميسي





وقد شارك ميسي في 62 مباراة مع نادي برشلونة خلال عام 2019 بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 57 هدف وصنع 15 هدف آخرين وحصد بطولة الدوري الإسباني.





وحصد ليو ميسي مع نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني وخرج وصيفا لبطولة كأس ملك إسبانيا ووصل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2019.





2- فيرجيل فان دايك





بينما شارك فان دايك في 52 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال عام 2019 بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين كما قدم مستوى دفاعي عالي.





وفاز فيرجيل ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2019 على حساب نادي توتنهام وأنهى بطولة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بعد منافسة قوية مع نادي مانشستر سيتي.





3- كريستيانو رونالدو





فيما شارك كريستيانو رونالدو في 42 مباراة مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات خلال عام 2019 وسجل خلالهم 27 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.





وفاز رونالدو ببطولة الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي ووصل للدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا وربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا مع نادي يوفنتوس خلال عام 2019.





4- ساديو ماني





كما شارك ساديو ماني في 51 مباراة مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات خلال عام 2019 وسجل خلالهم 28 هدف وصنع هدفين آخرين.





وحصد ماني بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2019 على حساب نادي توتنهام وأنهى بطولة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بعد منافسة قوية مع نادي مانشستر سيتي.





5- محمد صلاح





وشارك صلاح في 53 مباراة مع نادي ليفربول خلال عام 2019 بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 25 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.





وحصد محمد صلاح أيضا بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2019 على حساب نادي توتنهام وأنهى بطولة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بعد منافسة قوية مع نادي مانشستر سيتي.





هل كان ميسي الأحق؟





وفي النهاية هل كان بالفعل ميسي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام أم كانت أرقام أحد الأربعة الآخرين تجعله أحق منه بالجائزة.



