تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها بشأن طقس اليوم الثلاثاء، إنه يسود طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا.





وأوضحت أنه بالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 16 23

شبين الكوم 15 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 17 22

بلطيم 15 22

مطروح 16 21

السلوم 13 21

سيوة 11 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 22

الزقازيق 16 23

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 17 23

نخل 10 20

نويبع 19 22

طابا 15 21

كاترين 07 19

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 23

بنى سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 11 23

سوهاج 11 24

قنا 12 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 25

أبوسمبل 14 26

الوادى الجديد 14 24

شلاتين 21 28

أبو رماد 22 26

حلايب 23 25