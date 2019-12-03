Advertisements
بعد انتهاء عروض "مسرح مصر".. علي ربيع يشوق محبيه لمسرحيته الجديدة
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:46 ص
Advertisements
هبة أحمد
Advertisements
كشف الفنان علي ربيع، عن تحضيره لمسرحية جديدة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر علي مقطع فيديو جديد من كواليس آخر ليلة عرض في مسرح مصر، وعلق على ربيع على الفيديو قائلاً: "جمهور مسرح مصر الكبير في مصر والوطن العربي، ميرضنيش زعلكم على نهاية مسرح مصر وجايلكم بخبر جميل ان شاء الله راجعلكم بمسرحية جديدة قوية جدا قريبًا، على ربيع أنا الأسد اهو"، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُحبيه.
مشاركة علي ربيع في رمضان 2020
وفي سياق آخر، تعاقد علي ربيع مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد لكي يخوض به السباق الرمضاني القادم، والمسلسل بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر ويحمل المسلسل اسم "وصل أمانة"، وهو من تأليف فاروق هاشم مصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجي، ويجري حاليًا التحضيرات الخاصة للاستقرار على باقى الأبطال المشاركين في المسلسل.
مشاركة علي ربيع في رمضان ٢٠١٩
يذكر أن علي ربيع خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والمسلسل بطولة علي ربيع ، صابرين ، سهر الصايغ ، صلاح عبد الله ، حنان سليمان ، كريم عفيفي ، ومن تأليف أمين جمال ، إبراهيم محسن ،محمد فتحي عبدالمقصود ، شريف يسري، إخراج وائل إحسان.
Advertisements