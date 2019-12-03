بعد انتهاء عروض "مسرح مصر".. علي ربيع يشوق محبيه لمسرحيته الجديدة





كشف الفنان علي ربيع، عن تحضيره لمسرحية جديدة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر علي مقطع فيديو جديد من كواليس آخر ليلة عرض في مسرح مصر، وعلق على ربيع على الفيديو قائلاً: "جمهور مسرح مصر الكبير في مصر والوطن العربي، ميرضنيش زعلكم على نهاية مسرح مصر وجايلكم بخبر جميل ان شاء الله راجعلكم بمسرحية جديدة قوية جدا قريبًا، على ربيع أنا الأسد اهو"، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُحبيه.