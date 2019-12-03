Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء عروض "مسرح مصر".. علي ربيع يشوق محبيه لمسرحيته الجديدة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

كشف الفنان علي ربيع، عن تحضيره لمسرحية جديدة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر علي مقطع فيديو جديد من كواليس آخر ليلة عرض في مسرح مصر، وعلق على ربيع على الفيديو قائلاً: "جمهور مسرح مصر الكبير في مصر والوطن العربي، ميرضنيش زعلكم على نهاية مسرح مصر وجايلكم بخبر جميل ان شاء الله راجعلكم بمسرحية جديدة قوية جدا قريبًا، على ربيع أنا الأسد اهو"، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُحبيه.

مشاركة علي ربيع في رمضان 2020
وفي سياق آخر، تعاقد علي ربيع مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد لكي يخوض به السباق الرمضاني القادم، والمسلسل بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر ويحمل المسلسل اسم "وصل أمانة"، وهو من تأليف فاروق هاشم مصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجي، ويجري حاليًا التحضيرات الخاصة للاستقرار على باقى الأبطال المشاركين في المسلسل.

مشاركة علي ربيع في رمضان ٢٠١٩
يذكر أن علي ربيع خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والمسلسل بطولة علي ربيع ، صابرين ، سهر الصايغ ، صلاح عبد الله ، حنان سليمان ، كريم عفيفي ، ومن تأليف أمين جمال ، إبراهيم محسن ،محمد فتحي عبدالمقصود ، شريف يسري، إخراج وائل إحسان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مسرحية مسرح مصر فنان علي ربيع الفجر الفني

أخبار تهمك

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 14 ساعة

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

حسن الرداد يروج لمسرحية"لوكاندة الأوباش"

حسن الرداد يروج لمسرحية"لوكاندة الأوباش"

محمد رمضان يوجه الشكر لطلبة الجامعة الأمريكية بعد تكريمه

بمشهد جديد.. أحمد السقا يشوق محبيه لفيلم "العنكبوت"

دياب يُشوق محبيه لأغنيته الجديدة "فاكرهم جدعان"

شاهد.. صورة جديدة لمحمد رجب من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

08:03 م

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

05:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status