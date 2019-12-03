Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي أيقونة كروية تربعت على عرش الكرة الذهبية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
حسن شحاتة
Advertisements
أسدل الستار مساء أمس الأثنين، على حفل توزيع جائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية"، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بفوز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019.

وبعد تتويجه مساء أمس أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، متربعا على عرش الكرة الذهبية، بعدما توج بها للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على منافسه وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، المتوج بخمسة ألقاب.

ونشر موقع "بليتشر ريبورت" الشهير، كاريكاتير للنجم ليونيل ميسي أثناء جلوسه على كرسي حاملًا الكرة الذهبية، وقدمه فوق إحدى الكرات الأخرى، وبجوار قدمه الأخرى الأربعة الآخرين، إشارة لتربعه على عرش الكرة الذهبية.

كيف تربع ميسي على عرش الكرة الذهبية؟

توج ليونيل ميسي للمرة الأولى بالكرة الذهبية عام 2009، بعد تفوقه علي ثنائي برشلونة الاسباني أندريس إنيستا وتشافي هيرنانديز، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد السابق.

وتمكن من التتويج بالكرة الذهبية الثانية عام 2010، بعد التفوق على ثنائي برشلونة الاسباني مرة أخرى اندريس انييستا وتشافي هرنانديز.

وواصل النجم الأرجنتيني سيطرته على الكرة الذهبية للعام الثالث على التوالي، بعدما تمكن من حصد لقبها في عام 2011، متفوقا على الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

ودخل ميسي التاريخ بعدما واصل هيمنته على الكرة الذهبية بالتتويج بها للمرة الرابعة على التوالي في عام 2012، بعدما تفوق علي الإسباني أندريس إنيستا، والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2015 للمرة الخامسة في تاريخه، بعد غياب عامين فقط، بتفوقه على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق والبرازيلي نيماردا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي.



وبعد غياب عن التتويج لثلاثة أعوام، تمكن ليونيل ميسي من العودة مساء أمس لمعانقة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يتربع ميسي ليونيل ميسي الكرة الذهبية ليونيل ميسي عرش الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 8 ساعات

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 14 ساعة

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

سجل المتوجين بالكرة الذهبية.. التاريخ ينتظر صلاح

مودريتش يكسر هيمنة رونالدو وميسي على الكرة الذهبية

نجم ريال مدريد يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

فيديو يكشف فوز ميسي بالكرة الذهبية على حساب رونالدو

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

بالون دور 2019| ليونيل ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

08:03 م

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

05:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status