ميسي أيقونة كروية تربعت على عرش الكرة الذهبية

أسدل الستار مساء أمس الأثنين، على حفل توزيع جائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية"، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بفوز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019.وبعد تتويجه مساء أمس أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، متربعا على عرش الكرة الذهبية، بعدما توج بها للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على منافسه وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، المتوج بخمسة ألقاب.ونشر موقع "بليتشر ريبورت" الشهير، كاريكاتير للنجم ليونيل ميسي أثناء جلوسه على كرسي حاملًا الكرة الذهبية، وقدمه فوق إحدى الكرات الأخرى، وبجوار قدمه الأخرى الأربعة الآخرين، إشارة لتربعه على عرش الكرة الذهبية.كيف تربع ميسي على عرش الكرة الذهبية؟توج ليونيل ميسي للمرة الأولى بالكرة الذهبية عام 2009، بعد تفوقه علي ثنائي برشلونة الاسباني أندريس إنيستا وتشافي هيرنانديز، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد السابق.وتمكن من التتويج بالكرة الذهبية الثانية عام 2010، بعد التفوق على ثنائي برشلونة الاسباني مرة أخرى اندريس انييستا وتشافي هرنانديز.وواصل النجم الأرجنتيني سيطرته على الكرة الذهبية للعام الثالث على التوالي، بعدما تمكن من حصد لقبها في عام 2011، متفوقا على الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.ودخل ميسي التاريخ بعدما واصل هيمنته على الكرة الذهبية بالتتويج بها للمرة الرابعة على التوالي في عام 2012، بعدما تفوق علي الإسباني أندريس إنيستا، والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.كما توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2015 للمرة الخامسة في تاريخه، بعد غياب عامين فقط، بتفوقه على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق والبرازيلي نيماردا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي.وبعد غياب عن التتويج لثلاثة أعوام، تمكن ليونيل ميسي من العودة مساء أمس لمعانقة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.