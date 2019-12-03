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الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع كوبر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
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كوبر
كوبر
عبدالقادر عرابي
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كشف مسؤولو نادي الزمالك، حقيقىة تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مسئولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونفى مسؤولو الزمالك، ما يتردد بشأن التواصل مع كوبر أو محاولة الوصول إليه لقيادة الفريق بشكل رسمي، عقب رحيل الصربي ميتشو، بسبب سوء النتائج.

وأشارت تقارير صحفية اليوم، عن دخول الزمالك في مفاوضات مع كل من هيكتور كوبر والفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل تولي أحدهما المسئولية الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن مسؤولو الزمالك، عن إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق الأول، وفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بسبب سوء النتائج وتلقي الفريقين هزيمتين متتاليتين بالدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان ميتشو، حقق مع الزمالك لقب بطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز سبورت بعد الفوز عليه في النهائي بثلاثية دون رد.
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