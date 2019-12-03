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كيف حولت كرة القدم مبلغ 10 دولارات إلى 190 ألف دولار

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:40 ص
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كرة القدم
كرة القدم
عبدالقادر عرابي
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ربح أربعة أشخاص مبلغ 190 ألف دولار بفضل كرة القدم أمس الأحد، وذلك بفضل مبلغ لا يتجاوز عشرة دولارات فقط.

وقام الأشخاص الأربعة بالمراهنة على عشرة مباريات في مختلف الدوريات، وهي الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي وكأس الإتحاد الإنجليزي، على ألا تنتهي بالتعادل، وأن تشهد كل المباريات تسجيل أهداف، وهو ما قد حدث.

وكانت المباريات العشر هي:

ليفربول وبرايتون
بريستول سيتي و هيدرسفيلد تاون
ستوك سيتي وبلاكبيرن
ويجان أتليتيك وريدينج
بورتسموث وألترينشام
ريكسهام وإيبسفيلت يونايتد
تورنكاي و ستاكبورت
داندي يونايتد وكوين ساوث
ريال سوسيداد وإيبار
بلاكبول ومايدستون يونايتد.

وكاد الرهان يذهب أدراج الرياح، إلا أن نجاح بلاكبول، في عبور مايدستون يونايتد بثلاثية مقابل هدف في كأس الإتحاد الإنجليزي.

وبذلك تحقق المستحيل وفاز الأشخاص بمبلغ 190 ألف دولار، حيث سيحصل كل شخص على 47 ألف دولار، بعد أن راهن كل شخص بمبلغ 3 دولارات فقط.
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ليفربول ضد برايتون ليفربول كرة القدم بث مباشر اليوم الكرة العالمية الدوري المصري ألافيس ضد الريال مدريد

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