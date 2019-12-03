Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أول يوم في البعد" تقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

اقتربت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب، من تحقيق 3 ملايين مشاهد، منذ طرحها في 24 نوفمبر الماضي.

وحققت الأغنية التي طرحها الهضبة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن أكثر من 2,985,645 مشاهدة

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي.

ولاقت الأغنية فور طرحها تفاعلًا من الجمهور فور عرضها، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بها.

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، جمهور عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية، وقد طرح عمرو من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل فنان الفجر الفني أول يوم في البعد

أخبار تهمك

بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية.. تعرف على الترتيب النهائي للعشرة الأوائل (بالون دور 2019)

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الإثنين.. كواليس إصابة صالح جمعة وصفقتان من العيار الثقيل على أبواب الجزيرة

منذ حوالي 9 ساعات

فان دايك يسخر من رونالدو بتصريح مدوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف الأسرار الحقيقية لرحيل ميتشو عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: ميسي يكشف عن موعد اعتزاله بعد التتويج بالكرة الذهبية والبرسا يجهز مبلغًا ضخمًا لضم خليفة سواريز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هروب جماعي في الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خاص لـ"الفجر الرياضي" ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة عن اعتزاله

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت بالجملة في معسكر منتخب مصر المقبل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"بخاف أفرح" لأنغام من كلمات تركي آل الشيخ تقترب من 3 ملايين مشاهدة (فيديو)

"يتعلموا" لعمرو دياب تقترب من 6 ملايين مشاهدة في 6 أيام (فيديو)

في يومها العاشر.. "أغلى من الياقوت" تقترب من تسجيل 9 ملايين مشاهدة (فيديو)

"تاج راسك" لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من تسجيل 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

"تاج راسك" لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب (فيديو)

"كدابين" لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من تسجيل 10 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:41 م

نتيجة حفل جائزة الكرة الذهبية 2019 ballon d'or

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لسوزان مبارك (اعرف التفاصيل)

08:03 م

أول رد فعل من رونالدو بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة

11:09 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي يوتيوب NOW

07:58 م

خاص| "ترحيل جوهرة" واعترافات مثيرة لزوجها أمام النيابة.. وضبط "فيديوهات إباحية أخرى"

05:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status