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ثنائي تشيلسي على رادار يوفنتوس

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:34 ص
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تشيلسي
تشيلسي
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بضم نجمي تشيلسي الإيطالي من أصل برازيلي إيمرسون بالميري والبرازيل الدولي ويليان.

وذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن اليوفي بقيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري يريد ضم ويليان وإيمرسون، واللذين سبقا وأن عملا تحت قيادته خلال الموسم الماضي.

ضم إيمرسون

ويعرف ساري جيداً قدرات إيمرسون، حيث منحه الفرصة في تشيلسي على حساب الإسباني ماركوس ألونسو.
ويسعى ساري لضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر ليتبادل الدور مع البرازيلي الدولي أليكس ساندرو، المصاب حالياً مع اليوفي.

ضم ويليان

ويطمح ساري أيضاً في ضم ويليان ليكون بديلاً للثلاثي الأمامي رونالدو وديبالا وهيجوايين، لا سيما وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويسعى نادي يوفنتوس لتدعيم صفوفه في المرحلة القادمة، وذلك من أجل المنافسة على بطولة الدوري الإيطالي، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن الفريق منذ أعوام بعيدة.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر إنتر ميلان.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس تشيلسي الدوري الايطالي الدوري الانجليزي

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