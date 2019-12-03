إنتر ميلان ينافس برشلونة على ضم مهاجم أرسنال

دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في منافسه، مع نظيره نادي برشلونة الاسباني علي ضم اللاعب الدولي الجابوني أوباميانج، مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة كما ذكرت الصحافة الإنجليزية اليوم الاثنين.





وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية الشهيرة، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يتابع المهاجم الدولي الجابوني أوباميانج، عن كثب وسط تكهنات بأنه يفكر في الرحيل عن الجانرز، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بعد أداء أرسنال السيئ في الفترة الماضية و ابتعاده عن مراكز التأهل لبطولة دروي أبطال أوروبا في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وأضافت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي أوباميانج الذي يبلغ من العمر 30 عامًا ارتبط بالرحيل عن صفوف الجانرز وسط اهتمام من أندية أوروبية كبري مثل برشلونة وريال مدريد الإسباني إلا أن أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي يفكر في اتخاذ خطوة لضمه للنيراتزوري في يناير المقبل بعد الأنباء التي تُشير إلى احتمالية خسارة لاوتارو مارتينيز، الذي يعد مطمعًا لنادي برشلونة الاسباني خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن اللاعب الدولي الجابوني أوباميانج قد انتقل في صيف 2018 الي صفوف نادي آرسنال الإنجليزي قادما من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني ويرتبط أوباميانج بعقد مع النادي الإنجليزي حتي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.



