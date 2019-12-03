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عاجل.. حادث انقلاب "تريلا" يعطل الحركة المرورية على الدائري
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:15 ص
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الفجر
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وقع قبل قليل، حادث انقلاب "تريلا"، على الطريق الدائري، في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى المهندسين أعلى طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.
وكانت الـ"تريلا"، محملة بأجولة "الردة"، التي انتشرت على جانب الطريق لمسافة حوالي 100 متر، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة المرورية.
وتحركت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، لرفع الأجولة وفتح الطريق مرة أخرى.
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