عاجل.. حادث انقلاب "تريلا" يعطل الحركة المرورية على الدائري

وقع قبل قليل، حادث انقلاب "تريلا"، على الطريق الدائري، في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى المهندسين أعلى طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.





وكانت الـ"تريلا"، محملة بأجولة "الردة"، التي انتشرت على جانب الطريق لمسافة حوالي 100 متر، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة المرورية.



